Ibaneis Rocha editará decreto que flexibiliza toque de recolher no DF

SS Samara Schwingel

(crédito: RENATO ALVES)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), flexibilizou o toque de recolher na capital federal. O horário, que antes era da 0h às 5h, passa a ser da 1h às 5h. O novo decreto foi publicado nesta quinta-feira (24/6), em edição extra do Diário Oficial do DF.

Além disso, o documento, já assinado pelo governador, traz flexibilização em relação ao horário permitido para a venda de bebidas alcoólicas. A partir da publicação do decreto, os estabelecimentos poderão vender bebidas até meia-noite. Mais detalhes serão divulgados durante a tarde.

Os serviços de delivery também poderão funcionar até 1h, caso o pedido tenha sido registrado até meia-noite. As medidas estão em vigor no DF desde fevereiro de 2021 como forma de combate à pandemia de covid-19. Com as quedas nas taxas de transmissão do vírus e de outros índices da crise sanitária, o GDF flexibiliza as medidas.

Vacinação

Nesta quarta-feira (23/6), Ibaneis anunciou que as pessoas com 48 anos ou mais poderão agendar a vacinação contra a covid-19 a partir da próxima segunda-feira (28/6). Serão 30 mil vagas para este público. O atendimento começará na próxima terça-feira (29/6).

A ampliação será possível com a chegada de 64 mil doses de Coronavac a serem dividas entre D1 e D2 de forma igualitária, 28.080 doses de Pfizer D1 e 18.950 doses de Janssen. As doses estão previstas para chegarem entre quinta (24/6) e sexta-feira (25/6).