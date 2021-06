Covid-19: Pessoas com 48 anos podem agendar vacinação na próxima segunda

SS Samara Schwinel

Ampliação será possível graças à chegada de doses prevista para quinta e sexta-feira - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

As pessoas com 48 anos ou mais poderão agendar a vacinação contra a covid-19 a partir da próxima segunda-feira (28/6). De acordo com o governador Ibaneis Rocha (MDB), serão 30 mil vagas para este público. O atendimento começará na próxima terça-feira (29/6).

A ampliação será possível com a chegada de 64 mil doses de Coronavac a serem dividas entre D1 e D2 de forma igualitária, 28.080 doses de Pfizer D1 e 18.950 doses de Janssen. As doses estão previstas para chegarem entre quinta (24/6) e sexta-feira (25/6).

Veja como será a distribuição de acordo com Ibaneis:

Janssen



- 18 mil para professores da educação pública;

- 950 doses para população de rua

CoronaVac e Pfizer:



- 8 mil doses para professores da rede privada Ensino Fundamental I;

- 30 mil para ampliação da faixa etária para 48 anos;

- 2 mil para vigilantes e funcionários do SLU;

- 2 mil para rodoviários;

- 6 mil para gestantes e puérperas;

- 3 mil para Forças Armadas

O restante das doses é para perda técnica. O agendamento pode ser feito por meio do site www.vacina.saude.df.gov.br. Na página, é possível escolher a data, horário e local do atendimento.