Covid-19: agendamento para 48 anos começa nesta sexta (25/6) no DF

SS Samara Schwingel

Agendamento foi antecipado com a chegada de mais doses de vacinas - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Com a chegada de novas doses de vacinas contra a covid-19 ao Distrito Federal, a Secretaria de Saúde antecipou a abertura do agendamento para pessoas com 48 anos ou mais. Esse público poderá agendar o atendimento a partir das 15h desta sexta-feira (25/6). A vacinação dessa faixa etária terá início na segunda-feira (28/6).

Nesta quinta-feira (24/6), mais 111 mil doses de vacinas chegaram à capital federal. Serão 30 mil doses destinadas às pessoas sem comorbidades.

O agendamento pode ser feito por meio do site vacina.saude.df.gov.br. Na página, as pessoas poderão escolher a data, horário e local do atendimento.

Da nova remessa, são 64 mil doses de Coronavac a serem dividas entre D1 e D2 de forma igualitária, 28.080 doses de Pfizer D1 e 18.950 doses de Janssen — essas serão destinadas para profissionais da educação.

Veja a divisão das doses:

Janssen

- 18 mil para professores da educação pública;

- 950 doses para população de rua



CoronaVac e Pfizer:

- 8 mil doses para professores da rede privada Ensino Fundamental I;

- 30 mil para ampliação da faixa etária para 48 anos;

- 2 mil para vigilantes e funcionários do SLU;

- 2 mil para rodoviários;

- 6 mil para gestantes e puérperas;

- 3 mil para Forças Armadas