Vacinas: Saúde abrirá mais 6 mil vagas para grávidas e puérperas

SS Samara Schwingel

A chegada de 111 mil vagas ao DF permitiu ampliar o número de vagas - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Grávidas e puérperas sem comorbidades poderão voltar a agendar a vacinação contra a covid-19 a iliense partir desta sexta-feira (25/6). Com a chegada de mais 111 mil doses de vacinas ao Distrito Federal, a Secretaria de Saúde vai abrir mais 6 mil vagas para este público.

De acordo com o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, as primeiras vagas, abertas no início desta semana, foram preenchidas em meia hora. “Foram abertas 2.400 vagas para grávidas e puérperas sem comorbidades e, em menos de 30 minutos, todas essas vagas foram preenchidas”, disse o secretário em coletiva na tarde desta quinta-feira (24/6), no Palácio do Buriti.

O agendamento pode ser feito por meio do site vacina.saude.df.gov.br.

Com as novas doses, as pessoas com 48 anos ou mais poderão agendar a vacinação contra a covid-19 a partir da próxima segunda-feira (28/6). Serão 30 mil vagas para este público. O atendimento começará na próxima terça-feira (29/6).