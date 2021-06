Lázaro teria sido visto em Luminosa, região de chácaras próxima a Girassol

AI Ana Isabel Mansur; Luana Patriolino

(crédito: José Carlos Vieira/ D.A Press)

Para buscar novas pistas sobre o paradeiro de Lázaro Barbosa Sousa, 32 anos, as forças de segurança fizeram um bloqueio na região de chácaras de Luminosa, próxima ao distrito de Girassol (GO). Lázaro teria sido visto neste local nesta quinta-feira (24/6). Mais cedo, moradores teriam visto um homem rondando outra propriedade rural, no Km 19 da BR-070, a 5km de Girassol.

O bloqueio, que começou por volta de 15h e deve ficar até sexta-feira (25/6), está sendo feito pela Patrulha Rural da Polícia Militar de Goiás (PMGO). A movimentação no local é constante e intensa. Cerca de 30 viaturas caracterizadas rondam as chácaras da região. Outros carros da força policial descaracterizados também estão fazendo patrulhamento. O secretário de Segurança Pública de Goiás e o comando-geral da operação estão nas buscas desta noite.

Alguns moradores da região estão parados no local desde as 15h. O trabalho está sendo concentrado em um raio de 10 km. Apesar de existirem muitas propriedades, as casas estão desabitadas por causa do medo dos moradores — eles temem que o criminoso apareça a qualquer momento e faça reféns.

O dono da fazenda que fica na altura do bloqueio e pediu para não se identificar contou que mora em Brasília e tem duas propriedades em Luminosa. Ele vai ao local todos os dias para ver os animais. “Na semana passada, vim aqui e o arame estava cortado. A polícia fez uma base no meu curral, mas estava tudo certo. Venho todos os dias porque meus funcionários estão com muito medo e não vêm mais. Nas fazendas próximas, não tem ninguém vindo também”, diz.

No momento, estão atuando no local Polícia Federal, Polícia Penal, BP Cães e viaturas do Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e Polícia Civil. Não há informações sobre quantas pessoas estão no mato e nem a respeito do horário em que o bloqueio será retirado na sexta-feira.