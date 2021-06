Homem é visto rondando fazenda em Girassol: "Correu para a mata", diz moradora

DD Darcianne Diogo AI Ana Isabel Mansur

(crédito: Carlos Vieira/CB/D.A. Press)

Por volta das 15h30 desta quinta-feira (24/6), um homem foi visto rondando a propriedade rural Estrela Brilhante, no Km 19 da BR-070, a 5km do distrito de Girassol (GO), em Cocalzinho de Goiás. Policiais militares, civis e federais cercaram a área e fazem buscas. Dois helicópteros também sobrevoam a região. A suspeita é de que possa ser Lázaro Barbosa, procurado há 16 dias acusado de matar uma família em Ceilândia.

Uma amiga dos proprietários da fazenda deixou o local sob escolta de quatro policiais federais e entrou em uma viatura. Em uma breve conversa com a imprensa, a mulher confirmou a informação de que um homem estaria na fazenda e teria corrido para o matagal. "Talvez seja ele (Lázaro). Ninguém sabe", disse.

O secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás (SSP-GO), Rodney Miranda, deixou o local em uma viatura descaracterizada e confirmou a informação.

Estrada fechada

Viaturas da polícia civil e militar do Goiás e do Distrito Federal fecharam a estrada de terra que dá acesso a um condomínio de chácaras. O secretário de Segurança de Goiás acompanhou essa incursão.

Os carros saíram da base da força-tarefa montada na Escola Municipal Alto da Boa Vista em alta velocidade. Pelo ar, pelo menos dois helicópteros ajudavam na busca, sobrevoando a área de chácaras.