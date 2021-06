Umidade pode chegar a 20% neste sábado no DF; Planaltina registrou 9ºC

CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB)

O Distrito Federal amanheceu neste sábado (26/6) com pouca nebulosidade e ventos fracos e moderados. A expectativa do Instituto Nacional de Meteorologia é de sol e poucas nuvens ao longo do dia. O clima permanece seco: a umidade pode chegar a 20%. “Indicadores entre 30% e 20% apontam para estado de atenção, é preciso seguir o protocolo de cuidados”, destaca o meteorologista Mamedes Luiz Melo.

A região de Águas Emendadas, em Planaltina, registrou 9ºC pela madrugada e início da manhã. Apesar da baixa temperatura nesse período do dia, característica do inverno no Centro-Oeste, os termômetros podem alcançar 27ºC no DF.

Recomendações

A Defesa Civil orienta beber bastante água para minimizar os impactos do tempo seco. É importante ficar atento à hidratação das crianças, idosos e doentes. A prática de exercícios físicos ao ar livre não é recomendada entre 10h e 17h.

É bom colocar toalhas molhadas, recipientes com água, vaporizadores nos quartos. Também é interessante o uso de soro fisiológico no nariz e olhos para evitar o ressecamento.