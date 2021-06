Duas regiões do DF ficarão sem energia nesta segunda

NS Nélio Sousa*

(crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

Duas regiões administrativas do Distrito Federal ficarão sem energia elétrica, nesta segunda-feira (28/6). Os desligamentos temporários ocorrem das 8h30 às 16h30 nas áreas rurais de Sobradinho e Brazlândia.

A interrupção programada tem como objetivo prevenir problemas futuros na rede elétrica, por isso, serviços de poda de árvores e troca de condutores de cabos, são essenciais nesse período, de acordo com a Neoenergia.

Em Sobradinho, os cortes começam às 8h40 e seguem até as 16h no Núcleo Rural Córrego do Arrozal, chácaras 04, 05, 09, 15, 16, 20, 23, 41, 42, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 163 e nas chácaras Sininho, Papagaio, Palmeira, Santo Antônio, Jaboatão e São José. Também será suspenso o fornecimento de energia elétrica das 9h30 às 16h nas chácaras Recanto da Paz e Serrana no Núcleo Rural Catingueiro.

Em Brazlândia, a falta de luz ocorrerá das 8h40 às 16h30 no Núcleo Rural Alexandre Gusmão, nas glebas 2/123, 2/109 (totais) e na Chácara 06A da Gleba 2, onde funciona a Comercial Brasília de Plásticos Ltda. Nesses locais, a companhia energética fará o recondutoramento de cabos da rede elétrica.

Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede elétrica será religada sem aviso prévio. A Neoenergia também informa que a população pode entrar em contato pelo número 0800 701 01 55 (ligação gratuita), ou registrar uma ocorrência pelo site da Agência Virtual, em caso de queda de energia.

