Troca de tiros com Lázaro Barbosa assustou moradores da região

(crédito: Edis Henrique Peres/CB/DA Press)

Era por volta de 9h da manhã quando Valdenir Lopes, 47 anos, morador da área rural de Águas Lindas escutou o barulho de tiros próximo a chácara em que trabalha. "Estava cuidando da plantação de couve quando o barulho começou. O som parecia ser de muito perto", conta Valdenir e aponta para a região de mata mais densa aos fundos da propriedade.

Para tentar se proteger, o trabalhador se deitou no chão. "Ninguém sabia direito de onde vinha os tiros. Só escutávamos o barulho. O outro rapaz que estava comigo correu para dentro de casa", narra.

Após alguns minutos, a movimentação da polícia começou na chácara em que Valdenir trabalha. "Eles pediram para eu entrar dentro de casa e foram fechando tudo aqui. Houve muita movimentação de viatura e polícia".

Valdenir contou ao Correio que acorda por volta das 6h para chegar ao trabalho, em Maranata. "Chego aqui por volta das 6h50", destaca.

Buscas

Quem também se assustou com a movimentação foi José Felipe da Silva, 59 anos, produtor rural e morador do Recanto dos Pôneis, bairro de Águas Lindas, há quatro anos.

"Estava na horta quando os helicópteros começaram a passar. Um deles ficou me observando e depois quando viu que eu não tinha nada, foi embora. Daqui eu vi e ouvi a movimentação e os tiros", destaca José.

O produtor vende, pela manhã, hortaliças próximo à agência bancária da Caixa da cidade mas, nesta segunda, devido ao cerco da polícia, chegou atrasado para as vendas.

"As viaturas entraram aqui na rua e fecharam tudo", diz. José conta que conhece bastante a vegetação do local. "Eu me criei dentro de mato. E por isso não acreditava que Lázaro conseguia fugir sozinho. Não importa o tanto que a pessoa conheça, no frio que está essas madrugadas, ele sofreria muito para fugir durante a noite", pontua.

A troca de tiros entre a polícia e Lázaro Barbosa aconteceu na manhã desta segunda-feira (28/06), após agentes receberem uma denúncia sobre a possível localização do foragido.