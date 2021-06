Com uma arma em cada mão, Lázaro descarregou as munições contra policiais

DD Darcianne Diogo

Informação foi passada pelo secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda - (crédito: Ed Alves/CB/ DA Press )

Antes de ser morto em um confronto com a polícia, Lázaro Barbosa Sousa, 32 anos, teria ameaçado os policiais, segundo informou o secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás, Rodney Miranda. Na noite deste domingo (27/6), as forças de segurança receberam uma denúncia informando que o suspeito estaria na região rural de Itamaracá, em Águas Lindas de Goiás.

Na madrugada dessa segunda-feira (28/6), durante as buscas, os policiais avistaram Lázaro na região de mata. Em tom ameaçador, o suspeito teria dito: "Quem encostar a cara aqui, eu vou meter tiro." Por volta das 9h50, em novas buscas, outra equipe se deparou com o homem. "Ele estava com duas armas, uma pistola e um revólver, uma arma em cada mão, e descarregou as munições contra as equipes", detalhou o secretário.

Os tiros não atingiram os policiais. Lázaro acabou baleado durante o confronto por policiais militares que sobrevoaram no helicóptero, segundo relatou uma fonte que participou da operação. De acordo com Rodney Miranda, o suspeito levou mais de 30 tiros. Ele chegou a ser levado ao Hospital Bom Jesus, em Águas Lindas, mas chegou à unidade de saúde sem vida.

O corpo de Lázaro foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Goiânia e reconhecido posteriormente pela mulher dele. "Nossa intenção era capturá-lo com vida e encaminhá-lo para prestar depoimento, para que ele respondesse por todos os seus crimes na cadeia. Mas ele não quis dessa forma", finalizou o secretário.