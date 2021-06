Viaduto da Samdu será interditado nesta terça-feira

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/GDF)

Com o avanço da obra no Túnel de Taguatinga, as interdições no trânsito no centro da cidade precisaram ser antecipadas para esta terça-feira (29/6) e vão impactar os veículos que trafegam pela Avenida Samdu, e Avenida Elmo Serejo, no sentido EPTG.

Aqueles veículos que trafegam pela Avenida Elmo Serejo, sentido EPTG, vão passar por um desvio à esquerda, com cruzamento semafórico e seguir pela pista de acesso à Avenida das Palmeiras. Para atravessar da Samdu Sul para a Samdu Norte, será preciso passar pela pista ao lado da Feira dos Importados, manter-se na faixa mais à direita e cruzar a Elmo Serejo.

Aqueles que desejarem seguir para Ceilândia, deverão se conservar na faixa mais à esquerda para acessar a Elmo Serejo após cruzamento semafórico. De acordo com a Secretaria de Obras, a interdição do viaduto da Samdu se faz necessária em virtude da necessidade de demolir o encabeçamento do viaduto. Sem essa demolição, não será possível colocar em funcionamento o desvio em sua totalidade.

Por enquanto, o trânsito de veículos advindos de Taguatinga Centro, em direção à Ceilândia, não sofrerá alterações. O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) estará com quatro equipes para controle do trânsito no local. Há, ainda, painéis móveis com mensagens orientativas aos condutores.