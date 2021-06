Viaduto da Samdu será interditado para obras do túnel de Taguatinga

CB Correio Braziliense

Após a interdição do viaduto, aqueles que desejarem seguir para a Avenida Elmo Serejo deverão passar pela via marginal do Centro e pelo novo acesso construído - (crédito: Reprodução/GDF)

As obras no Túnel de Taguatinga continuam e, com o avanço dos serviços, uma nova interdição no trânsito no centro da cidade será necessária e vai impactar os veículos que trafegam pela Avenida Samdu. Este novo desvio está previsto para entrar em funcionamento em 1º de julho. Após a interdição do viaduto, aqueles que desejarem seguir para a Avenida Elmo Serejo deverão passar pela via marginal do Centro e pelo novo acesso construído.

Já quem faz o sentido contrário, para a EPTG, passará por um desvio e seguirá pela pista de acesso à Avenida das Palmeiras. Para atravessar da Samdu Sul para a Samdu Norte, será preciso passar pela pista ao lado da Feira dos Importados, cruzar a Elmo Serejo, e seguir pela alça do viaduto. O efetivo do Detran está escalado para o controle e orientação dos usuários de forma ininterrupta, para minimizar os transtornos para a população.

Avenida comercial

Desde 26 de abril, o cruzamento das avenidas Comercial e Central está interditado. Assim, quem precisa seguir em direção à Comercial Sul precisa passar pela Avenida das Palmeiras e acessar a via entre o viaduto do centro e o comércio da C1, onde fica a agência dos Correios. Logo depois, os motoristas deverão cruzar a parte de cima do viaduto por um novo trecho de pista construído. Assim, o lado sul da cidade será acessado pela avenida paralela ao Centro.

“A interdição do viaduto da Samdu se faz necessária em virtude da necessidade do rebaixamento de 2 metros na altura da obra de arte especial. Ainda não há previsão de quando a via será liberada novamente para o trânsito de veículos”, explica o secretário de Obras, Luciano Carvalho.

Construção do túnel

Além das paredes diafragma, previstas para serem concluídas em até três meses, o consórcio de empresas deve iniciar nos próximos dias a laje do túnel. “Queremos aproveitar o período de seca que se inicia para adiantar ao máximo os serviços que envolvem a concretagem. Com isso, já será possível iniciar a escavação em si”, explicou o engenheiro Rodrigo Magalhães, responsável técnico do consórcio Novo Túnel. Atualmente, 32% dos serviços do Túnel foram concluídos.

Com informações da Secretaria de Obras