Zoológico de Brasília amplia visitação diária de público

CB Correio Braziliense

Os ingressos para o zoo podem ser comprados na entrada do parque -

O Zoológico de Brasília vai aumentar o número de pessoas permitidas nas dependências do parque. Devido às restrições relativas à aglomeração de pessoas impostas pela pandemia, o Zoológico estava autorizado a receber apenas 1.500 pessoas diariamente. Agora, a limitação passa a ser de 2.500 visitantes por dia. A portaria foi foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) nesta segunda-feira (28/6).

A diminuição no número de visitantes diários no Zoo ocorreu no período durante o qual o DF passava por um lockdown decretado pelo governo local como medida sanitária para frear o avanço do coronavírus (covid-19).

Uma experiência incrível

A estudante do ensino médio, Maria Paula Sousa, 17 anos, conta que teve a oportunidade de visitar o zoológico antes do período de pandemia no Brasil. “Quando eu fui ao Zoológico de Brasília pela primeira vez foi ótimo, pois eu conheci animais que nem sabia que existiam, é um ambiente muito familiar, dá para fazer um piquenique em família e se divertir também. Eu amei muito, foi uma experiência incrível, deu para passar o dia inteiro lá.”, diz ela.

O preço de um bilhete no Zoológico de Brasília é de R$10, ou R$ 5 para a meia-entrada. A visitação para o público é de terça-feira a domingo e feriados, das 9h às 17h, com entrada permitida somente até as 16h. Os ingressos são vendidos exclusivamente na bilheteria do Zoo e a fundação não se responsabiliza por bilhetes sem validade, comprados de terceiros.



Chegue cedo!

Apesar do aumento da capacidade diária de visitantes no zoológico, a Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB) recomenda que os interessados cheguem cedo, sobretudo em fins de semana e feriados, pois ainda há o risco de fechamento total do parque, caso ele atinja a lotação máxima. Além disso, a instituição recomenda ir ao Zoo em dias com menos movimento, que é de terça a sexta-feira.

As visitas ao zoológico podem ser feitas por todos, mas na situação atual, é recomendado sempre fazer uso de máscara, álcool gel e manter o distanciamento social para a segurança coletiva.