Taxa de desemprego diminui no Distrito Federal

LP Luana Patriolino

(crédito: Marcello Casal Jr/Agencia Brasil)

A taxa de desemprego diminuiu no Distrito Federal. De acordo com a Pesquisa mensal de Emprego e Desemprego no Distrito Federal (PED-DF), realizada pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), em parceria com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o índice passou de 21,3% para 19,4%, entre maio de 2020 e 2021 na capital.

Em relação a abril deste ano, a taxa de desemprego total ficou relativamente estável, ao passar de 19,6% para 19,4%, em maio. No mesmo período, a taxa de participação – proporção de pessoas com 14 anos e mais incorporadas ao mercado de trabalho como ocupadas ou desempregadas – cresceu: 62,9% para 65,2%.

O resultado é devido ao crescimento setorial no número de ocupados na construção, no comércio e reparação, na indústria de transformação e nos serviços; e, segundo a forma de inserção, do crescimento do trabalho autônomo, do assalariamento com e sem carteira de trabalho assinada e do agregado de demais posições.

Neste mesmo período, o contingente de desempregados variou negativamente, como resultado do pequeno acréscimo do nível de ocupação (mais 6 mil postos de trabalho) em número superior à variação positiva da População Economicamente Ativa – PEA (mais 3 mil pessoas entraram no mercado de trabalho da região).

Área Metropolitana

A pesquisa na Periferia Metropolitana de Brasília (PED-PMB) mostrou que a Taxa de Desemprego Total ficou relativamente estável, ao passar de 22,9% para 23,1% da População Economicamente Ativa, entre abril e maio de 2021. No mesmo período, observou-se manutenção do nível de ocupação e oscilação positiva da PEA.