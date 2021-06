DF deve receber mais vacinas contra a covid-19 até sexta-feira

AM Ana Maria da Silva PM Pedro Marra

Na UBS 1, do Guará, teve homenagem aos professores vítimas da covid-19 - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A Secretaria de Saúde aguarda para esta quarta-feira (30/6) o informe de novas remessas de vacinas contra a covid-19 ao Distrito Federal. O Correio apurou que o Ministério da Saúde deve publicar hoje uma nota técnica de distribuição de doses por estados e municípios. A remessa enviada ao DF será de vacinas da Pfizer e Janssen. Após a nota do Ministério, os novos lotes são enviados em até 48 horas para as unidades da Federação.

A Secretaria de Saúde informou que “aguarda a pauta do Ministério da Saúde com informações sobre novas doses. A ampliação do público acontece após a chegada dessas doses”, destacou a pasta.

Nesta terça-feira (29/6), teve início a vacinação de professores da rede particular. A estimativa da Secretaria de Saúde do DF é distribuir 8 mil doses para os profissionais da educação, com imunizantes da CoronaVac e da Pfizer/BioNtech. No Estacionamento 13 do Parque da Cidade, as lágrimas se acumularam no olhar da professora Cintia Pereira, 47 anos. A profissional conta que o período de espera foi difícil, uma vez que foi infectada pelo novo coronavírus.

“Eu até brinco, é como se eu estivesse ganhando na Mega-Sena. Foi uma espera grande”, diz. Para Cintia, a vacinação dos profissionais da educação não protege apenas os educadores. “A gente trabalha com crianças, que são outras preciosidades. Então, a preocupação não é só com a nossa vida. É com as crianças e suas famílias”, complementa.

Novos casos

O DF chegou a quase 430 mil casos da covid-19 nesta terça-feira. Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, foram registrados 618 novos casos, totalizando 429.636 pessoas infectadas. Dessas, 412.730 se recuperaram da doença. Ainda segundo a pasta, o DF notificou mais 26 mortes, totalizando 9.232 óbitos. A taxa de transmissão está em 0,90, número abaixo da normalidade recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que é de 1,00.