Covid-19: população em situação de rua é vacinada em Ceilândia

LP Luana Patriolino

Aplicação do imunizante é feita nos Centros de Referência Especializados para População em Situação de Rua (Centro Pop), da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) - (crédito: Ádamo Araújo/Sedes)

Pessoas em situação de rua do Distrito Federal começaram a ser vacinadas contra a covid-19 em Ceilândia nesta terça-feira (29/6). A imunização ocorre pelos Centros de Referência Especializados para População em Situação de Rua (Centro Pop), da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes). Em Taguatinga e no Plano Piloto, a imunização também começou nesta semana.

Em Ceilândia, 186 homens acolhidos temporariamente no Alojamento Provisório do Estádio Maria de Lourdes Abadia (Abadião) foram vacinados. No local, a aplicação dos imunizantes da Janssen é coordenada pelas equipes do Consultório na Rua, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF).



A partir desta quarta-feira (30/6), os trabalhadores do alojamento também vão receber a dose única. São cerca de 50 profissionais que prestam serviços no local que devem ser imunizados contra a covid-19.

Pop Rua

Até a próxima sexta-feira (2/7), a expectativa é de que 450 pessoas em situação de rua sejam vacinadas no Centro Pop do Plano Piloto, na Asa Sul. Desde o início da pandemia, a instituição tem distribuído cerca de 1 mil refeições por dia, além de servir como local para banho, guarda de pertences e troca de roupa de pessoas em situação de rua.