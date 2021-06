Ex-mulher de Lázaro Barbosa responderá por ajudá-lo durante fuga

DD Darcianne Diogo

A ex-mulher e a mãe dela devem prestar depoimento em breve - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A. Press)

A ex-mulher de Lázaro Barbosa Sousa, 32, responderá pelo crime de favorecimento pessoal — consiste no auxílio prestado para que o autor do delito não seja alcançado pela autoridade pública. A informação foi confirmada ao Correio pelo delegado à frente do caso, Cléber Martins, titular da 17ª Delegacia Regional de Polícia (DPR).

Testemunhas ouvidas pela polícia confirmaram que Lázaro chegou à residência da mulher, em Águas Lindas de Goiás, ainda no sábado e não no domingo, como ela havia dito anteriormente. “Ainda estamos analisando o fato para saber se a ex-sogra também responderá pelo crime, mas a princípio será só a ex-mulher”, detalhou o delegado.

Em entrevista ao Correio concedida nessa segunda-feira (28/6), ela contou que recebeu a visita do foragido entre 20h e 21h de domingo (27/6). Segundo ela, Lázaro a chamou para o lado de fora da cerca para entregar R$ 300 para ajudá-la a criar o filho do casal, de 3 anos e 9 meses.

Para a ex-mulher, Lázaro contou que pretendia retornar para o Distrito Federal e ficar escondido na casa de um conhecido, no Setor Habitacional Sol Nascente. O Correio apurou que essa pessoa tem um mandado de prisão em aberto e é procurada pela polícia.

A ex-mulher e a mãe dela foram ouvidas apenas informalmente pela polícia. As duas devem prestar depoimento em breve. O crime de favorecimento pessoal é de menor potencial e tem pena de detenção de um a seis meses, além de multa.