Operação da Polícia Civil fecha casa de jogos de azar em Vicente Pires

DD Darcianne Diogo

A operação Jogo Duro é uma ação contínua coordenada pela 38ª Delegacia de Polícia - (crédito: PCDF/Divulgação)

Em nova fase da operação Jogo Duro, policiais da 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires) fecharam, nesta quarta-feira (30/6), uma casa de jogos clandestina que funcionava na Rua 10 da região administrativa. Uma mulher, de 28 anos, foi autuada em flagrante.

O local funcionava como um bar, de modo a despistar a atenção da polícia. Segundo as investigações, a mulher realizava apostas do jogo do bicho e fazia rodadas de bingo no estabelecimento. Com ela, os agentes apreenderam cinco cadernos contendo anotações e comprovantes das apostas realizadas, uma máquina de jogo do bicho, uma calculadora, uma máquina de cartão de crédito, dois celulares e um jogo de bingo.

A suspeita foi autuada pelas contravenções penais de exploração de jogo de azar e exploração de jogo do bicho. Juntos, os crimes podem alcançar 2 anos de prisão. Por se tratar de infrações de menor potencial ofensivo, ela foi liberada após assinar o termo de compromisso de comparecer em juízo quando intimada.

A operação Jogo Duro é uma ação contínua da 38ª DP e visa combater a exploração do jogo ilegal em Vicente Pires.