Mulher mantida em suposto cárcere privado pelo marido pede medida protetiva

PM Pedro Marra

(crédito: PMDF/Divulgação)

Uma mulher, 30 anos, mantida em suposto cárcere privado pelo marido, 62, em um apartamento da 316 Norte, pediu medida protetiva contra o companheiro com base na Lei Maria da Penha. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) instaurou inquérito por meio da 2ª DP (Asa Norte).

No começo, a ocorrência foi registrada na 5ª DP (Área Central). A central de flagrantes da unidade não constatou elementos objetivos para a prisão em flagrante do suspeito. O Correio apurou que as partes foram ouvidas e os investigadores ofereceram uma casa abrigo à mulher, mas ela recusou. Ainda não foi confirmada a hipótese da mulher sofrer de esquizofrenia.

Relembre o caso



A mulher foi salva pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) após escrever um bilhete e colocar debaixo da porta do apartamento no qual se encontrava trancada, na 316 Norte. O caso aconteceu por volta das 22h30 desta terça-feira (29/6).

Os policiais receberam uma ligação da mulher pedindo socorro. A vítima relatou que era mantida em cárcere privado pelo companheiro. Ao chegarem no apartamento, os policiais bateram na porta, mas ninguém abriu.

Depois de algumas tentativas, um papel foi jogado por baixo da porta. Na mensagem, a mulher escreveu: “Estou trancada! Aqui está cheio de arma! Hoje já houve agressão! Ele tem problemas psiquiátricos também!”.

Com a gravidade da situação, um negociador do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi acionado. Porém, minutos depois, um homem apareceu na porta e alegou que estava tudo bem. Mesmo assim, os policiais entraram na casa e detiveram o idoso.

Segundo consta na ocorrência da PMDF, a mulher estava no sofá e indicou onde o homem mantinha várias armas que, segundo ela, eram usadas para ameaçá-la, caso tentasse sair ou entrar em contato com alguém. A equipe apreendeu simulacros de armas de fogo e airsoft.

A ocorrência será apurada como cárcere privado e violência contra a mulher. Em breve, a Divisão de Comunicação da PCDF (Divicom) deve divulgar nota sobre o caso.