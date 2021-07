Iniciativa da LBV leva donativos ao Quilombo Kalunga

CB Correio Braziliense

A Legião da Boa Vontade (LBV) informou que distribuiu ontem, dia 30/6, 200 cestas de alimentos não perecíveis, 200 kits de higiene e limpeza, kits de higiene bucal para adultos e crianças e roupas novas para famílias das comunidades Quilombolas Kalunga em situação de extrema pobreza e de insegurança alimentar, que residem em povoados isolados, como Engenho II, Maiadinha, Vão do Moleque, Prata e Vão de Almas.



Iniciativa faz parte da campanha LBV – SOS Calamidades e busca socorrer populações mais vulneráveis afetadas pela pandemia de covid-19.

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) registrado pelo município de Cavalcante é o menor do Estado de Goiás.

A organização informa que a campanha LBV — SOS Calamidades continua e aqueles interessados em apoiar podem fazer doações no site ou via PIX, pelo e-mail: pix@lbv.org.br. O resultado da campanha pode ser conferido no Instagram e no Facebook em: @LBVBrasil

Com informações da LBV