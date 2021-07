Arma encontrada com Lázaro durante confronto foi roubada em chácara no DF

DD Darcianne Diogo

Lázaro Barbosa de Souza foi morto em confronto com policiais militares - (crédito: Polícia Civil/Divulgação)

Uma das armas encontradas com Lázaro Barbosa Sousa, 32 anos, após um confronto com a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), foi roubada pelo criminoso em 16 de abril, em uma chácara no Incra 9, em Ceilândia Norte. O revólver calibre .38, da marca Taurus, foi utilizado pelo criminoso para cometer uma série de crimes, entre eles a tentativa de triplo homicídio em Cocalzinho de Goiás.



Na noite de 16 de abril, por volta das 21h, Lázaro e outro comparsa invadiram uma chácara próximo ao Córrego das Corujas e anunciaram o assalto. Em depoimento, a vítima relatou que estava deitada na rede quando foi surpreendida pela dupla, que chegou armado com uma espingarda e um facão.

Lázaro e o colega ordenaram que o dono da casa deitasse no chão e o amarraram com as mãos nas costas. Sob grave ameaça de morte, o homem foi obrigado a dizer o local das armas. A dupla levou o revólver calibre .38 e R$ 350. Como consta no boletim de ocorrência, durante o assalto, os autores apontavam e pressionavam a arma contra a cabeça da vítima.

Arma encontrada com Lázaro Barbosa após a troca de tiros com policiais. (foto: Material cedido ao Correio)

O proprietário da chácara também chegou a ser agredido com diversas coronhadas, na frente dos filhos, de 10 e 4 anos. Ainda durante o interrogatório, ele relatou que Lázaro e o comparsa chegaram a pegar uma televisão e a colocaram dentro de um carro, um Fiat Uno, mas abandonaram o veículo na fazenda e fugiram a pé.

De acordo com o delegado Rafael Catunda, da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte), o caso segue em investigação. “Há alguns inquéritos instaurados na unidade policial. O revólver realmente é do morador do DF. Em situações que ele agiu com outros autores, vamos prosseguir em diligências”, afirmou.

Confronto

Antes de ser morto durante um confronto com policiais militares da Rotam de Goiás, na segunda-feira (28/6), Lázaro Barbosa foi orientado pelos PMs a soltar a arma e se entregar. Na madrugada de segunda-feira, as equipes do Choque e COD da PM avistaram Lázaro em Águas Lindas. Antes disso, por volta das 20h de domingo (27/6), imagens das câmeras de segurança de uma residência mostram o suspeito caminhando em via pública em direção à casa da ex-sogra e da ex-mulher.

Após a equipe conseguir ver Lázaro, o homem conseguiu se desvencilhar e correr para uma área de mata e, depois, saiu em direção ao rio. As buscas perduraram durante toda a madrugada, com três helicópteros sobrevoando a área e policiais escondidos na mata. Pela manhã, por volta das 9h30, o grupo de policiais deu continuidade à caçada e se deslocaram a cerca de 5km do local onde Lázaro teria sido visto pela última vez.

Os policiais ouviram vários disparos de arma de fogo, mas não sabiam ao certo de onde vinham. A equipe se abrigou em um local seguro e constataram que os tiros estavam saindo de dentro de uma espécie de arbusto fechado. Os PMs, então, iniciaram as negociações e pediram para que Lázaro soltasse a arma e se entregasse, porém sem sucesso. Com a negativa, iniciou-se uma intensa troca de tiros. Após os disparos cessarem, os policiais se aproximaram do local onde o suspeito estava e viram Lázaro e duas armas de fogo, uma do tipo pistola, que parou aberta com todas as munições deflagradas, e um revólver calibre .38, com seis munições deflagradas.

Por parte dos policiais, foram ao menos 125 tiros efetuados contra o suspeito. Segundo o boletim, o acionamento das equipes de socorro não foi possível pelo difícil acesso e contato. Por isso, Lázaro precisou ser encaminhado à base onde as forças de segurança estavam concentradas, em Girassol (GO), distrito de Cocalzinho de Goiás. Ele chegou a ser encaminhado ao Hospital Bom Jesus, mas não resistiu e morreu.