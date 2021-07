CB Correio Braziliense

Medida vai facilitar regularização de moradias para pessoas de baixa renda - (crédito: Divulgação/Seduh)

O governador Ibaneis Rocha (MDB) sancionou a Lei Complementar n° 986/2021 da Regularização Fundiária Urbana (Reurb). A medida facilita o acesso à moradia pela população de baixa renda do Distrito Federal que vive em assentamentos urbanos. O ato foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta sexta-feira (2/7).

A proposta deve beneficiar, a princípio, 50 mil pessoas que vivem nesses chamados "núcleos urbanos informais" consolidados em área de interesse social. O programa é destinado a famílias com renda de até cinco salários mínimos, que poderão requerer o registro dos lotes.

Desse modo, o processo para conseguir o registro foi simplificado. A nova norma torna mais simples a obtenção do licenciamento urbanístico e ambiental. Com isso, também foi autorizada, ainda de modo provisório, a instalação de infraestrutura nesses assentamentos, como rede de abastecimento de água e coleta de lixo, saneamento e energia elétrica.

Além disso, o texto ainda prevê a criação de oito novas áreas de interesse social, que vão beneficiar moradores de Sobradinho, Planaltina, Sol Nascente/Pôr do Sol e São Sebastião:

ARIS Capão Comprido – São Sebastião

ARIS Morro da Cruz II – São Sebastião

ARIS Vila do Boa – São Sebastião

ARIS Condomínio Bica do DER – Planaltina

ARIS Favelinha da Horta Comunitária I – Planaltina

ARIS Miguel Lobato – Sobradinho

ARIS Dorothy Stang – Sobradinho

ARIS Nova Gênesis – Sol Nascente/Pôr do Sol

Ainda foram definidos os critérios para o enquadramento das áreas na modalidades Regularização Fundiária de Interesse Social (Reurb-S) e Regularização Fundiária de Interesse Específico (Reurb-E). A primeira é voltada para núcleos urbanos informais ocupados e reconhecidos pelo Executivo, onde vive a população de baixa renda. A segunda é destinada a pessoas com renda superior aos cinco salários mínimos.