BL Bruna Lima CM Cibele Moreira

O enterro ocorreu nesta quinta (1º/7), em cemitério no Entorno - (crédito: Carlos Vieira/CB/DA Press)

A dor de perder o filho, Lázaro Barbosa Santos, 32 anos, é grande para Eva Maria Sousa, 51 anos. Para ela, ainda é difícil encarar essa situação. “Tô procurando como seguir a vida e não estou achando. Não sei de qual maneira eu vou seguir a vida, está difícil. Estou quebrada, estou partida no meio”, desabafa Eva. Em conversa ao Correio, ela explicou porque não estava presente no enterro de Lázaro.

“Eu não fui para esse velório porque eu tenho certeza que não suportaria, eu não aguento. O padrasto também ama ele de todo o coração e também não suportaria ver ele (Lázaro) nessa situação”, conta. “Do pai eu não sei. Eu posso falar nós aqui”, afirmou ela.

De acordo com Eva Maria, ela recebeu críticas por não ter ido ao enterro do filho, que ocorreu nesta quinta-feira (1º/7), no Cemitério de Cocalzinho de Goiás. “Fui criticada na TV porque eu não fui ao velório, mas eu estou falando para o mundo inteiro o porquê. Se eu tivesse condições eu teria ido, mas não tive. Não tive e não tenho”, defende.