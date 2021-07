Moradores da Ponte Alta ganham nova linha de ônibus

CB Correio Braziliense

O DF conta hoje com 755 linhas de ônibus -

Os moradores da Ponte Alta, no Gama DF, serão beneficiados com a chegada de uma nova linha de ônibus circular, a partir da próxima segunda-feira (5/7). Os coletivos ligarão a comunidade da região administrativa do Distrito Federal ao terminal do BRT do Gama, pela DF 475.

Com tarifa de R$ 2,70, os trabalhos na linha 3212 serão operados pela empresa de ônibus Pioneira, com circulação de coletivos de segunda a sexta-feira, em três horários: 6h10, 12h e 17h50. No terminal, os usuários poderão fazer integração com as linhas de ônibus que levam a outras regiões do DF.

Ao Correio, a estudante de jornalismo e moradora da Avenida São Francisco, em Ponte Alta, Naiara Avelino, 22 anos, relata a importância dessa nova linha de ônibus para a comunidade. “Essas novas linhas vão trazer melhorias a nós moradores do bairro, pois, como os ônibus são poucos por aqui, quando a gente perde um, só conseguimos pegar outro depois de 2 a 3 horas. E mais, esses novos ônibus vão trazer um pouco mais de segurança a nós mulheres, pois a gente vive num mundo de insegurança, onde é perigoso caminhar à noite, nesse caso, quando a gente retorna do trabalho”, conta.

De acordo com dados da Secretaria de Transporte e Mobilidade (SEMOB), atualmente o DF conta com uma frota de ônibus composta por cerca de 2.800 veículos que operam em 755 linhas (a quantidade de linhas varia de acordo com o planejamento técnico e a demanda). A pasta acrescenta que a criação da nova linha em Ponte Alta atenderá as reivindicações dos moradores da comunidade