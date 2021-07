Bombeiros apagam incêndio que atingiu sete carros em Ceilândia

PM Pedro Marra

Apesar do incidente, não houve vítimas no local - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um incêndio atingiu sete carros dentro de um lote na ADE, em Ceilândia Sul, no início deste sábado (3/7). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que atendeu a ocorrência às 0h03, não houve vítimas. Quando os militares chegaram no local, os veículos já estavam incendiados.

O combate ao incêndio e a operação de rescaldo (procura por possíveis focos do fogo) teve duração de aproximadamente 40 minutos. Para conter as chamas, os bombeiros usaram 6 mil litros de água e líquido gerador de espuma no lote da Quadra 02, conjunto B.





Ao todo, sete veículos foram danificados, das marcas e modelo VW Fusca, VW Parati, VW Gol, Chevrolet Blaze, Chevrolet Corsa, além de outros dois que não foram identificados. A ocorrência envolveu seis viaturas e 25 militares. Perícia de incêndio do CBMDF foi acionada para o local, que ficou aos cuidados do proprietário do imóvel.