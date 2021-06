Queimada de entulho provoca densa coluna de fumaça no Setor Hoteleiro Sul

SS Samara Schwingel

Um densa coluna de fumaça escura que emergiu de um canteiro de obras no Setor Hoteleiro Sul (SHS) chamou a atenção dos brasilienses no fim da tarde deste domingo (6/6). Pela grande quantidade de prédios no local, muita gente ficou preocupada com a possibilidade de um dos pontos de hospedagem do centro da capital federal ter sido atingido por um incêndio.

Acionado, o Corpo de Bombeiros (CBMDF) esteve no local e confirmou, momentos depois, que se tratava de fogo em entulho, tapumes e roupas velhas em uma obra ao lado de um hotel que está desativado há um ano. Após controlarem as chamas, os militares entraram no hotel e verificaram que a máquina de ar-condicionada, localizada no subsolo, havia queimado.

A princípio não se sabe onde o incêndio iniciou. A perícia foi acionada. "Começamos o combate em tapumes. O dono do hotel e nós fomos fazer o reconhecimento do hotel. Como foi do lado do hotel, identificamos que a máquina de ar-condicionado havia queimado. Não há vítimas", reforçou o tenente Renato Augusto que acompanhou a ocorrência.

As chamas teriam queimado madeiras de um canteiro de obras no bairro, segundo a corporação. Por volta das 17h55, o fogo tinha sido controlado. Não há vítimas ou feridos, pois o hotel que fica na área do incêndio estava desativado havia mais de um ano.

