Colaboradores da Casa Azul são vacinados contra a covid-19 no DF

PM Pedro Marra

A vacinação dos colaboradores ocorreu com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) - (crédito: Divulgação/Casa Azul Felipe Augusto)

Os cerca de oito colaboradores da unidade do Riacho Fundo 2 da Casa Azul Felipe Augusto – organização de assistência social sem fins lucrativos – tomaram a vacina contra a covid-19 no Centro de Convivência Unidade Divinéia (Cose), do Núcleo Bandeirante. A aplicação da primeira dose da vacina AstraZeneca ocorreu na sexta-feira (2/7).

A vacinação dos colaboradores ocorreu com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), que ainda vai ofertar vacinas para o restante dos pouco mais de 100 funcionários beneficiados com a parceria.

“A gente estava muito preocupado, porque teremos as escolas funcionando em agosto, mas também tem as atividades presenciais feitas em contra turno escolar. Percebemos um aumento do trabalho infantil. Com as escolas fechadas, a criança não tem a oportunidade de falar com a gente e podermos tomar alguma medida”, analisa a presidente da Casa Azul Felipe Augusto, Daise Lourenço.

Ela comemora o fato de não ter tido vítimas da doença na instituição. “Tive funcionários com covid-19, e que tiveram sequelas, mas nenhum óbito ou algum que precisou ficar internado. Mesmo com as atividades, adotamos todos os cuidados necessários, como uso de álcool em gel e distanciamento social. Mas, aos poucos as coisas vão voltando ao normal, e temos a certeza que em breve teremos todas as equipes das quatro unidades imunizadas e preparadas para abrir os portões e receber os nossos educandos”, empolga-se, Daise.

Na opinião dela, o trabalho de assistentes sociais deveria ser considerado essencial no DF há muito tempo. “É um serviço essencial, que exige segurança e saúde, mas não foi colocado na prioridade das vacinas. No decreto da suspensão de atividades essenciais, no ano passado, esses três serviços não podiam ser parados. Atendemos famílias em situação de vulnerabilidade social de segunda a sexta-feira”, conclui a presidente da Casa Azul Felipe Augusto.

Casa Azul Felipe Augusto

A Casa Azul Felipe Augusto é uma organização sem fins lucrativos que atua no combate às desigualdades sociais e presta assistência social a crianças, adolescentes e famílias do DF. Os funcionários das unidades de Samambaia, Riacho Fundo II, São Sebastião e Vila Telebrasília são atendidos pela instituição.

O espaço proporciona – no contra turno escolar -, oficinas de artes, teatro, música (flauta, percussão, orquestra), dança (balé e hip hop), informática, atividades esportivas, orientação pedagógica e formação profissional para mais de 2 mil crianças e jovens, com idades entre 6 a 24 anos, além de possibilitar a inserção desses no mercado de trabalho na modalidade aprendiz.

A instituição desenvolve, ainda, o acompanhamento familiar e promove, por meio de parcerias, o acesso da comunidade a cursos profissionalizantes, incentivando a autonomia e a geração de renda.