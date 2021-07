Cinco cidades do DF ficam sem energia nesta segunda, diz CEB

CB Correio Braziliense

Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

A Companhia Energética de Brasília (Neoenergia/CEB) anunciou que cinco regiões do Distrito Federal ficarão sem energia, temporariamente, nesta segunda-feira (5/7). O corte de luz pontual ocorre pelas trocas de poste, podas de árvores e manutenções preventivas. Ainda segundo a companhia, o desligamento programado é necessário para evitar acidentes.

Às 7h40, a primeira cidade a receber os serviços será o Guará. Também vão ficar sem energia, até as 13h, as chácaras 25, 25-A, 25-B, 27 e 28 da Colônia Agrícola Águas Claras. Das 12h40 às 18h, serão os conjuntos C, D e E da QE 54 a passarem pelo desligamento.

Na Fercal, a interrupção está prevista para o período entre 8h40 e 16h30, nos trechos da Fercal 1 e 2, na Comunidade Engenho Velho, na Chácara São Paulo, na Fazenda Santa Rita de Cássia, na Fábrica de Tintas Colina e na região da Boa Vista.

A troca de poste em Samambaia deixará sem energia os conjuntos D, F, G e H da QS 408, das 8h40 às 13h30. E manutenções preventivas forçam a interrupção do fornecimento em São Sebastião nos seguintes locais: DF-140 (chácaras 255, 256, 285 e 268), das 8h40 às 14h; e na Colônia Agrícola Vereda da Cruz, em Arniqueira, chácaras 2, 11, 13 ,14 ,17 ,18, 26 a 36, 515, 525 e 536 a 539, das 9h às 15h.

Antecipação



Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio, reduzindo o tempo em que os consumidores permanecerão sem energia elétrica. Para qualquer região do DF, em caso de falta de energia, a população pode registrar ocorrência na Agência Virtual.

Em caso de urgência, basta ligar para o telefone 116. Para os moradores de fora de Brasília, precisam entrar em contato pelo número 0800 061 0196. Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55 (ligação gratuita), desde que utilizem aparelho telefônico adaptado para essa finalidade.

Com informações da Agência Brasília