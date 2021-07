Umidade relativa do ar pode chegar a 25% no Distrito Federal nesta segunda

CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Com céu claro e poucas nuvens, o Distrito Federal terá um dia frio e seco nesta segunda-feira (5/7). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima prevista para o Plano Piloto é de 24°C. Em outros pontos, no período mais quente do dia, os termômetros podem marcar 26°C.

A temperatura mínima na madrugada desta segunda (5/7) foi de 8°C na região do Gama. No Plano Piloto, o Inmet registrou 9°C nas primeiras horas do dia. Segundo a meteorologista Andrea Ramos, há pouca variação na sensação térmica dos brasilienses.

A umidade relativa do ar varia entre 85% e 25% no Distrito Federal. Com o tempo mais seco, os cuidados com a saúde devem ser redobrados.



Orientações importantes

Lave as mãos com frequência e evite colocá-las na boca e no nariz;

Procure manter o corpo sempre bem hidratado. Portanto, beba bastante água, mesmo sem sentir sede. Fique atento à hidratação das crianças, idosos e dos doentes;

Aplique soro fisiológico no nariz e nos olhos para evitar o ressecamento;

Evite a prática de exercícios físicos ao ar livre entre 10h e 17h;

Use produtos para hidratar a pele do rosto e do corpo, pelo menos depois do banho e na hora de deitar;

Coloque chapéus e óculos escuros para proteger-se do sol;

Aproveite o vapor produzido pela água durante o banho para lubrificar as narinas

Coloque toalhas molhadas, recipientes com água ou vaporizadores nos quartos de dormir;

Evite aglomerações e a permanência prolongada em ambientes fechados ou com ar condicionado, pois o ressecamento das mucosas aumenta o risco de infecções das vias aéreas;

Mantenha a casa sempre limpa e arejada. O tempo seco aumenta a concentração de ácaros, fungos e da poeira em móveis cortinas e carpetes;

Procure não usar vassouras que levantam o pó por onde passam. Dê preferência para aspiradores ou panos úmidos;

Ligue ventiladores de teto no modo “exaustor”, com ar direcionado para cima. Ligados para baixo, no modo “ventilação”, levantam a poeira que se mistura no ar;

Não queime lixo nem provoque queimadas por descuido ou desatenção.



Fonte: Defesa Civil