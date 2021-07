DF registra 9º C durante a madrugada deste domingo (4/7)

SS Samara Schwingel

(crédito: Crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Durante a madrugada deste domingo (4/7), o Distrito Federal atingiu a temperatura mínima de 9ºC. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a baixa foi registrada no Plano Piloto. Em Ponte Alta, no Gama, a mínima ficou em torno dos 10,3ºC. Em Águas Emendadas, 11,4ºC.

Ainda de acordo com o instituto, a previsão é que a temperatura máxima prevista para o dia, de 24ºC, seja atingida durante a tarde. A noite, a temperatura deve voltar a cair. A umidade relativa do ar deve ficar entre 30% e 85%. Não há previsão de chuvas.

Há cerca de uma semana, o DF começou a enfrentar uma frente fria. A menores temperaturas registradas foram em 1º de julho, quando os termômetros do Gama e de Planaltina registraram 5°C, com 1ºC de sensação térmica. No Plano Piloto, a mínima foi de 8°C. Até então, o menor registro havia sido em 27 de junho, quando a estação das regiões de Planaltina e do Gama registrou mínima de 6ºC.