Covid-19: DF registra 609 novos casos em 24 horas; 417.384 estão recuperados

DD Darcianne Diogo

Desde o começo da pandemia, 9.312 pessoas perderam a vida em decorrência do novo coronavírus - (crédito: JACK GUEZ / AFP)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) registrou, nesta segunda-feira (5/7), 609 novos casos de covid-19. O total de pessoas infectadas pela doença chega a 434.114, das quais 381.485 residem no DF e 31.502 são moradores de outros estados, mas que estão internados em hospitais da capital.

O total de recuperados chegou a 417.384, o equivalente a 96,2%. Em relação aos óbitos, já são 9.312 pessoas que perderam a vida em decorrência do novo coronavírus desde o começo da pandemia. Nessa segunda-feira, a secretaria notificou oito mortes, que aconteceram entre 30 de maio (uma morte), domingo (4/7) (5 mortes) e hoje (2 mortes).

De todas as regiões administrativas, Ceilândia continua a ocupar o primeiro lugar no ranking com o maior número de infectados pela covid-19: são 48.108 casos. Em segundo lugar, aparece o Plano Piloto (41.927), seguido por Taguatinga (34.291).

Vacinação

Balanço da vacinação atualizado às 19h47 dessa segunda-feira contabilizou 1.027.922 pessoas imunizadas contra a covid-19 com a primeira dose. Já com a segunda, são 346.327 e com a aplicação única, 15.971.

O DF recebeu um total de 1.830.250 doses de vacina, das quais 47,93% são da Astrazeneca, 38,22% da Coronavac, 10,62% da Pfizer, e 3,23% da Janssen.