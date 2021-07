GDF aplicará 2º dose de vacina em brasilienses que tomaram a 1ª em outro estado

EH Edis Henrique Peres

Quem tomou a primeira dose da vacina em outro estado terá que justificar para poder receber a segunda no DF -

O secretário de Saúde do Distrito Federal, Osnei Okumoto, informou em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (5/7) que as pessoas que moram na capital do país, mas que tomaram a primeira aplicação (D1) do imunizante contra a covid-19 em outra unidade da Federação, poderão receber a segunda dose (D2), no DF.

Segundo o titular da pasta, os interessados devem abrir uma solicitação na Ouvidoria da Secretaria de Saúde para comprovar que moram no DF, além de explicarem o motivo que o fizeram buscar a vacinação em outra localidade.

O secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, destacou que “a diferença é que quem tomou a primeira dose da vacina em outro estado, tem que justificar para poder receber a segunda aqui”, pontua.

Inicialmente, alguns residentes de outros estados vinham para o DF para receber a imunização contra o Sars-CoV-2, no entanto, com a demora na redução das faixas etárias, os brasilienses começaram a fazer o movimento contrário. Dessa vez, os moradores da capital procuram outras cidades do Entorno para receber a aplicação da vacina.