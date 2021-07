Na Hora da Rodoviária do Plano suspende atendimentos até outubro para reforma

DD Darcianne Diogo

Os cidadãos poderão agendar os serviços nas unidades do Riacho Fundo I, Taguatinga, Ceilândia, Gama, Brazlândia e Sobradinho. - (crédito: Ana Rayssa/Esp. CB/D.A Press)

Os atendimentos no posto do Na Hora da Rodoviária do Plano Piloto estão suspensos até, pelo menos, dia 11 de outubro, em virtude de obras de reforma que acontecem na estação de atendimento. Um comunicado oficial foi emitido pela Secretaria de Estado da Justiça do Distrito Federal (Sejus-DF) esclarecendo a suspensão. Nesse período, os usuários poderão procurar os serviços oferecidos pelas outras seis unidades disponíveis (veja os endereços abaixo).



Segundo a Sejus-DF, o período de interrupção será para revitalizar o espaço onde funciona o Na Hora da Rodoviária. “Os usuários das nossas unidades contarão com ambientes modernos, confortáveis e seguros. Além disso, a infraestrutura tecnológica será completamente substituída, para oferecer maior celeridade e eficiência aos atendimentos”, informou a pasta.

Os cidadãos poderão agendar os serviços nas demais unidades do Na Hora, situadas no Riacho Fundo I, Taguatinga, Ceilândia, Gama, Brazlândia e Sobradinho.

Veja os endereços abaixo:

·Unidade Riacho Fundo I – Condomínio da Qe 12, Área Especial I – Riacho Fundo, Brasília – DF, 70297-400;



·Unidade Taguatinga – QS 3, Lote 11, Lojas 4 a 8 – Taguatinga, Brasília – DF, 71953-000;



·Unidade Ceilândia – Piso Superior, Setor M, QNM 11, Shopping Popular de Ceilândia, Brasília – DF, 72215-110;



·Unidade Gama – EQ 55/56, AE Leste, St. Central – Gama, Brasília – DF, 72405-610;



·Unidade Brazlândia – Área Especial 04, Lote 03, Brazlândia – DF, St. Tradicional, Brasília – DF, 72720-640;



·Unidade Sobradinho – Quadra 6, Área Especial 08 – Sobradinho, Brasília – DF, 73026-663.