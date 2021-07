Na Hora da Rodoviária do Plano Piloto fecha para reformas na segunda

CB Correio Braziliense

O Serviço de Atendimento Imediato ao Cidadão (Na Hora), da Rodoviária do Plano Piloto, ficará fechado temporariamente para reformas visando modernização do espaço. A unidade, administrada pela Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus), receberá instalações modernas, tecnológicas, confortáveis e seguras para oferecer mais qualidade na prestação de serviços públicos. O espaço deve voltar a funcionar até o fim do ano.

“Durante a reforma, a ordem é não prejudicar a população e garantir o atendimento humanizado aos usuários do sistema. Por isso, vamos intensificar as equipes nas outras sete unidades do Na Hora, além de estender o horário de atendimento”, afirma a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani. “Para nós, essa obra representa um marco histórico porque já são quase duas décadas prestando serviços no coração de Brasília, ali na Rodoviária do Plano Piloto”, destaca.

Enquanto o espaço, que está à beira de completar 20 anos, estiver em obras, os usuários poderão agendar o atendimento on-line para o Na Hora do Riacho Fundo, Sobradinho, Ceilândia, Taguatinga, Gama e Brazlândia, a partir de segunda-feira (5/7), que passam a funcionar das 8h às 19h.

Unidades pelo DF

Atualmente, são 15 pontos de autoatendimento distribuídos em sete Regiões Administrativas (RAs): em Brazlândia, Ceilândia, Gama, Riacho Fundo, Rodoviária, Sobradinho e Taguatinga, além da unidade de São Sebastião inaugurada nesta quarta-feira (30/6).

Com a pandemia da covid-19, houve um crescimento considerável na oferta dos serviços on-line pelos órgãos parceiros, o que demonstra ainda mais a relevância dessa ferramenta de atendimento.

Além disso, grande parte dos serviços antes realizados presencialmente agora são disponibilizados de forma on-line e podem ser realizados pelo próprio usuário, desde que tenha acesso à internet.

O novo horário de funcionamento seguirá das 8h às 19h, de segunda a sexta-feira. Para conferir todos os serviços disponíveis, acesse o site do Na Hora.

Unidades

Riacho Fundo – Condomínio da QE 12, Área Especial I – Riacho Fundo, Brasília – DF, 70297-400;

Taguatinga – QS 3, Lote 11, Lojas 4 a 8 – Taguatinga, Brasília – DF, 71953-000;

Ceilândia – Piso Superior, Setor M, QNM 11, Shopping Popular de Ceilândia, Brasília – DF, 72215-110;

Gama – EQ 55/56, AE Leste, St. Central – Gama, Brasília – DF, 72405-610;

Brazlândia – Área Especial 04, Lote 03, Brazlândia – DF, St. Tradicional, Brasília – DF, 72720-640; e

Sobradinho – Quadra 6, Área Especial 08 – Sobradinho, Brasília – DF, 73026-663.

*Com informações da Sejus