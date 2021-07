VÍDEO: princípio de incêndio atinge loja dentro de hotel no centro de Brasília

DD Darcianne Diogo

Moradores dos andares superiores foram orientados a deixarem os apartamentos - (crédito: CBM-DF/Divulgação)

Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado, na noite dessa segunda-feira (5/7), para combater um princípio de incêndio no Garvey Park Hotel, situado no Setor Hoteleiro Norte. As chamas atingiram parte de uma loja de correspondência, que fica no térreo. Ninguém ficou ferido (veja o vídeo abaixo).

A equipe acionou a perícia do CBMDF para descobrir as causas do incêndio. Até às 22h50 dessa segunda-feira, os bombeiros trabalhavam para evitar algum tipo de ignição do incêndio. De acordo com a corporação, os moradores que residem nos andares superiores foram orientados a evacuarem dos apartamentos.

Valdemar Júnior, 47 anos, trabalha ao lado do hotel. O empresário conta que ouviu alguns “estalos” e saiu para ver o que era. “Quando saímos, vimos a loja meio que pegando fogo, mas não era muita coisa. Os bombeiros logo chegaram e controlaram as chamas. Foi um trabalho bem rápido”, disse.



Uma mulher, de 51 anos, chegou a ficar presa no elevador no momento que desligaram a energia. Segundo o CBM-DF, a senhora teve uma crise de ansiedade e foi transportada consciente, orientada e estável a um hospital particular do DF para avaliação médica.