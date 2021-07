Seis regiões do DF ficam sem energia nesta terça-feira (6/7)

CB Correio Braziliense

Confira as regiões nas quais haverá corte de luz nesta terça - (crédito: CEB/Divulgação)

As regiões de Planaltina, São Sebastião, Samambaia, Brazlândia, Guará e Sol Nascente/Pôr do Sol ficarão sem energia elétrica nesta terça-feira (6/7) devido a serviços de poda de árvores. O desligamento temporário ocorre também nestas áreas para garantir a segurança e para prevenir problemas na rede elétrica.

No Arapoanga, em Planaltina, as quadras 1-E, 2, 6 e 10 ficam sem luz até ao meio-dia. Em São Sebastião, vai até as 13h, no Condomínio Quintas Interlagos. No mesmo horário, a interrupção também ocorrerá na QR 307 de Samambaia, conjuntos 1 a 7.

Em Brazlândia, o desligamento será até 16h30, no Núcleo Rural Rodeador, Chácara Bela, Sítio Cascatinha, Poço Azul e as fazendas Rodeio, Roncador, Belo Horizonte, Palmas, Independência e Vale Dour. No mesmo horário, também ficam sem energia o conjunto F da QE 50 e a Colônia Agrícola IAPI, ambas no Guará.

No Sol Nascente, as chácaras 111 a 125 ficarão sem fornecimento de energia até 16h30.

A Neoenergia informa que, caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será religada sem aviso prévio, reduzindo o tempo em que os consumidores permanecerão sem energia elétrica.

Para qualquer região do DF, em caso de falta de energia, a população pode registrar ocorrência na Agência Virtual. Em caso de urgência, basta ligar para o 116 e, estando fora de Brasília, para 0800 061 0196. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo número 0800 701 01 55 (ligação gratuita), desde que utilizem aparelho telefônico adaptado para essa finalidade.