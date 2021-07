Movimento no aeroporto de Brasília pode triplicar em julho

JM Jéssica Moura

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press - 27/5/18)

Com o aumento progressivo da vacinação contra a covid-19, a disposição para viajar de avião tem aumentado entre os brasilienses. Após meses de uma demanda em queda, a Inframérica, concessionária que administra o aeroporto de Brasília, estima que, neste mês de julho, a procura por viagens dê um salto de 270% na comparação com mesmo período do ano passado.

Naquela época, o país atravessava ainda a primeira onda do coronavírus. Agora, segundo a empresa, cerca de 5 mil funcionários do aeroporto receberam pelo menos uma dose de imunizantes contra a covid-19. Em maio, eles foram incluídos pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) entre os grupos prioritários para a vacinação.

Com a chegada do inverno, cerca de 950 mil passageiros devem passar pelo terminal. Para dar conta da demanda, as companhias tiveram de incluir mais 13 voos na malha aérea: são esperados 7.242 mil pousos e decolagens. Os destinos mais buscados são os estados do Nordeste e Sudeste.

Outro fator que corrobora com a alta na circulação é o fato de que, pelo Aeroporto de Brasília, passam 47% dos passageiros em voos de conexão para outros estados. A maior oferta de viagens é para cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Recife e Salvador, mas, de Brasília, saem voos diretos para 37 destinos nacionais e dois estrangeiros (Lisboa, em Portugal, e Cidade do Panamá).