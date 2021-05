Vacinação para funcionários do aeroporto no DF começa em 7 de junho

CB Correio Braziliense

Os funcionários do Aeroporto Internacional de Brasília começarão a ser vacinados contra a covid-19 em 7 de junho. A princípio, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal vai disponibilizar 2,1 mil doses de imunizantes para este grupo. Nesta primeira etapa, serão pessoas que atuam na linha de frente, em contato direto com passageiros.

Esses profissionais serão imunizados com as vacinas da AstraZeneca/Oxford e, para receber a dose, será feita a conferência do nome em uma lista. Será necessário apresentar também o crachá que comprove o vínculo empregatício com o Aeroporto e documento de identificação. A aplicação da vacina deverá ocorrer na Unidade Básica de Saúde do Guará (nº 2) entre 7 e 10 de junho, das 9h às 17h, e no QG do Exército no mesmo período, mas de 18h às 22h30. A vacinação será por drive-thru. O atendimento em horário estendido tem por objetivo não interferir nas operações do aeroporto, que funciona 24h.



A lista de pessoas a serem vacinadas será compilada pela Inframerica a partir das informações submetidas por cada empresa atuante no terminal. Em seguida, a Concessionária encaminhará o documento à Secretaria de Saúde. Assim, será de responsabilidade de cada empresa que opera no aeroporto informar quais de seus funcionários deverá receber a imunização nesta primeira fase.

O Aeroporto

O Terminal brasiliense conta com cerca de 6 mil aeroportuários com credenciais ativas. As 2.100 doses imunizarão nesta fase quase 38% dos trabalhadores, que neste momento serão aqueles que prestam serviço de atendimento direto ao público. Ao longo da próxima semana o Ministério da Saúde deverá enviar ao DF novas doses para atender aos demais aeroportuários.



O Aeroporto de Brasília é o 2º mais movimentado do país e um dos maiores centros de conexão de voos do Brasil. Atualmente, circulam em média pelo terminal aéreo 13 mil passageiros por dia. Antes da pandemia o movimento diário era em torno de 50 mil.