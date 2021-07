Plano Piloto registra temperatura mínima de 9°C nesta quarta-feira

CM Cibele Moreira

(crédito: Crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O clima característico do inverno tem deixado as madrugadas e noites mais frias no Distrito Federal. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima registrada nesta quarta-feita (7/7) foi de 9°C no Plano Piloto. Na região de Águas Emendadas os termômetros marcaram 10°C nas primeiras horas do dia.

A temperatura segue bem próxima ao registrado nos últimos quatro dias. Segundo a meteorologista Andrea Ramos, até sexta-feira (9/7), essa climatologia deve se manter na capital. "Vamos ter dias com manhãs mais frias, ao longo do dia esquenta um pouco com a chegada da névoa seca, e à noite esfria novamente. As temperaturas não devem variar muito", afirma.

Não há previsão de chuva para os próximos dias. O Distrito Federal está no período de estiagem e da seca que deve se estender até setembro. A umidade relativa do ar varia entre 90% a 25%. Com a baixa umidade, a capital segue em estado de atenção com os cuidados à saúde.

Neste período, é recomendado a maior ingestão de líquido, principalmente na parte da tarde quando a temperatura sobe e a umidade cai. Além disso, é bom aplicar soro fisiológico no nariz e nos olhos para evitar o ressecamento e passar hidratante corporal.