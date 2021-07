LP Luana Patriolino

Segundo o Inmet, não deve haver muita variação entre os dias da semana - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

As temperaturas devem se manter baixas ao longo da semana no Distrito Federal. O comportamento climático é típico dessa época do ano, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na manhã desta terça-feira (6/7), a mínima registrada foi de 9°C na região de Planaltina e no Plano Piloto. A máxima pode chegar a 27°C no período da tarde na área central e em outras regiões administrativas da capital.

“Não vai ter muita mudança ao longo da semana. Ficaremos com as manhãs mais frias, tardes com ligeiro aquecimento e baixa umidade. São condições características do inverno”, explica o meteorologista Eráclio Alves.

Para a semana, a umidade do ar deve variar entre 90% e 25% no período da tarde. As temperaturas também se manterão estáveis. “Esse deve ser o padrão. De manhã, as temperaturas continuam mais frias, na faixa entre 8°C e 10°C e a tarde fica entre 25°C e 27°C (máxima). Não vai ter muita mudança no decorrer da semana”, destaca Alves.

Sem expectativa de chuvas, o céu de Brasília deve ter poucas nuvens e predomínio de sol. O tempo é causado por uma massa de ar seco atuando em grande parte da área central do país, incluindo o Distrito Federal.

Frio recorde

Na semana passada, o DF bateu um novo recorde e teve a manhã mais fria do ano. Nas primeiras horas do dia 1° de julho, os termômetros do Gama e de Planaltina chegaram a registrar 5°C, com 1ºC de sensação térmica. No Plano Piloto, a mínima foi de 8°C.

Apesar dos números, o meteorologista Eráclio Alves acredita que ainda é cedo para fazer uma comparação com os anos anteriores. “Não tem nebulosidade e está mais seco. Então, as manhãs são mais frias. No decorrer do dia, a temperatura vai aumentando. Mas ainda não tem como fazer uma comparação até porque a estação está no início ainda”, afirma o especialista.