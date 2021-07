Três cidades do DF ficarão sem energia nesta quarta-feira (7/7)

CB Correio Braziliense

(crédito: Copel/Divulgacao)

Os moradores de Planaltina, Fercal e Brazlândia ficarão sem fornecimento de energia elétrica nesta quarta-feira (7/7). A Neoenergia Distribuição Brasília fará serviço de podas de árvores e manutenções preventivas na rede elétrica. Em todas estas regiões, os serviços se iniciarão às 8h40 e estão previsto para terminar no início da tarde.

Em Planaltina, duas regiões serão afetadas: o Núcleo Rural Córrego do Arrozal, até as 12h30, e o Setor Residencial Leste, Quadra 3, até as 13h30.

A Fercal ficará sem luz até as 14h30, atingindo a panificadora São Luís, o acampamento Fercal, o Condomínio Engenho Velho, a Rua das Palmeiras, a Comunidade Bananal, a Chácara do Melo e as Quintas do Tocantins.

Do início desta manhã até as 13h, as chácaras 78, 101, 112, 113, 115, Bom Sucesso, Nossa Senhora Aparecida e Córrego Cristal, do Núcleo Rural Alexandre Gusmão, em Brazlândia, ficarão sem energia.

Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será religada sem aviso prévio, reduzindo dessa forma o tempo em que os consumidores permanecerão sem energia elétrica.

Em caso de falta de energia, a população pode registrar ocorrência na Agência Virtual. Em caso de urgência, basta ligar para o 116 e, estando fora de Brasília, para 0800 061 0196. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo número 0800 701 01 55 (ligação gratuita), desde que utilizem aparelho telefônico adaptado para essa finalidade.