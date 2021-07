Advogado nega que tenha arcado com custos do funeral de Lázaro Barbosa

TM Thays Martins

O advogado Wesley Lacerda, que atendeu a família de Lázaro Barbosa, negou, nesta quarta-feira (7/7), que tenha arcado com os custos do funeral de Lázaro. A busca pelo suspeito de assassinar quatro pessoas de uma família na Ceilândia terminou com a morte dele no último dia 28 de junho. O advogado disse que resolveu se pronunciar sobre a situação depois de falsas notícias serem espalhadas nas redes sociais que tentam ligar ele aos crimes de Lázaro.

No dia do enterro de Lázaro, uma representante da funerária que fez o enterro disse que os custos do sepultamento tinham sido uma acordo entre a empresa e o advogado. Agora, Wesley Lacerda esclarece que a funerária procurou ele e arcou com todos os custos. "São pessoas carentes, de pouco entendimento. O meu papel seria de apurar as informações e passar para elas de formas que elas pudessem entender. Procuramos o serviço social do Hospital Bom Jesus, que informou da possibilidade da família acionar o auxílio funeral. Um direito que qualquer pessoa tem. Logo após, eu recebi um direct de um senhor representado a funerária, falando que estavam sensibilizados com a família e que queriam oferecer um enterro digno. Eu falei com a família, eles aceitaram e eu entrei em contato com a funerária", explicou.

Segundo o advogado, o papel dele, então, foi o de conseguir uma procuração com a família para que a funerária pudesse fazer a retirada do corpo do Instituto Médico Legal (IML) de Goiânia. "Entrei em contato com familiares que estavam dando suporte para a mãe que estava em um desespero tremendo. O Lázaro era o último de três filhos vivo. A mãe perdeu os três filhos que teve. Estava muito desesperada. Ela não tinha condições de fazer [a procuração]. Eu entrei em contato com o pai e ele disse que faria esse último ato pelo filho", disse. "Foram os representantes da funerária que fizeram a retirada do corpo. Todas as despesas foram arcadas pela funerária. Eu não arquei com nenhuma despesa. Eu simplesmente prestei essas informações e fiz essa ligação", completou.