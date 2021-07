Mulher é presa ao tentar sacar precatório de R$ 800 mil com documento falso na Asa Sul

DD Darcianne Diogo

Mulher informou que cometeu o crime por estar desempregada e precisando do dinheiro - (crédito: Breno Fortes/CB/D.A Press - 10/2/09)

Uma mulher, de 30 anos, foi presa em flagrante por policiais da 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), nesta quarta-feira (7/7), por estelionato após tentar sacar um precatório no valor de R$ 800 mil. O caso aconteceu em uma agência bancária situada na CLS 203. Em depoimento, a acusada alegou que estava desempregada e precisava de dinheiro.

As investigações revelaram que ela conseguiu uma documentação falsa do RG em Formosa (GO), local onde mora. A acusada teria recebido orientações de terceiros para comparecer à agência bancária para sacar o valor por ter semelhanças físicas com a verdadeira proprietária dos créditos. “Caso conseguisse efetuar o resgate, a autora iria ficar com uma parte e redistribuir o restante aos demais integrantes do grupo criminoso”, detalhou o delegado-adjunto da 1ª DP, Maurício Iacozzilli.

Durante o interrogatório, a mulher informou que cometeu o crime por estar desempregada e precisando do dinheiro, mas não apontou os nomes dos demais integrantes da associação criminosa. Presa, ela responderá por estelionato e uso de documento falso. A polícia trabalha para identificar os demais envolvidos no esquema.