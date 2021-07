Morre, aos 61 anos, Neusa Maria Monteiro, por complicações da covid-19

JM Jonatas Martins

(crédito: Arquivo pessoal)

Morreu, aos 61 anos, a brasiliense Neusa Maria Monteiro. Mãe e amiga conhecida por sua felicidade em qualquer situação, ela não resistiu a complicações causadas pela covid-19 e faleceu na noite da última terça-feira (6/7). Ela havia recebido o diagnóstico da doença em 16 de maio.

Amante de um bom espumante prosecco e dona de um sorriso inigualável, Neusa nasceu em Brasília e superou a pobreza no início da vida com dedicação e muita alegria. Começou como balconista de farmácia veterinária, onde conheceu pessoas e foi convidada para trabalhar em um banco e conseguiu promoções, até se tornar gerente do lugar. Depois, trabalhou como autônoma no ramo de imobiliárias.

A moradora do Park Way gostava de cuidar dos cachos dos cabelos, manter hábitos saudáveis e reunir a família. Os gostos musicais uniam desde o rock até Barões da Pisadinha. Ela conseguia comandar a casa sendo uma esposa amorosa e uma mãe carinhosa, pronta para aprender e ensinar seus dois filhos.

Além disso, a mulher também era conhecida pela comida bem temperada que preparava em um ambiente de muito afeto, que reunia todo mundo à mesa. Descrita como batalhadora por familiares, ainda tinha o sonho de ser dona de um restaurante.

De acordo com o filho Rafael Monteiro, 30 anos, a mãe “sempre foi um exemplo para todo mundo", exemplo de mulher guerreira, persistente, feliz e dedicada. “Eu tive muito orgulho de ser filho dela. Ela também tinha outros filhos de coração que acabava adotando, alguns amigos meus que ela pegava para ajudar, para dar um carinho e para dar um conselho”, disse.

* Estagiário sob supervisão de Mariana Niederauer