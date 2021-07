Mais de 16% das vacinas no DF são aplicadas em moradores de outros estados

LP Luana Patriolino

Do total das mais de 1,4 milhão de doses contra a covid-19 aplicadas no Distrito Federal, cerca de 16,4% foram administradas em pessoas que não moram na capital. De acordo com a Secretaria de Saúde do DF, o percentual indica que 123.794 pessoas de outras unidades da Federação receberam a primeira dose no DF e 47.862 completaram o ciclo vacinal com a segunda dose.



Os números foram divulgados pelo balanço semanal da Secretaria de Saúde com dados extraídos do e-SUS Notifica, do Ministério da Saúde, alimentado pela pasta. Desse público, os moradores dos cinco estados que mais procuraram o DF foram os de Goiás (44,99%); Minas Gerais (11,45%); São Paulo (6,6%); Rio de Janeiro (6,14%); e Bahia (4,85%).

O acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS) é universal. Portanto, nenhuma secretaria pode restringir a aplicação primeira dose da vacina às pessoas que não moram na região. No entanto, para receber a segunda dose, é necessário ter iniciado o esquema vacinal no mesmo local. Caso um morador do DF, por exemplo, tenha se vacinado fora da capital federal e queira receber a segunda dose em solo brasiliense, deverá se justificar na Ouvidoria Geral do Distrito Federal.