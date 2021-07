CB Correio Braziliense

Em um dos assaltos, um homem chegou a ser baleado - (crédito: Reprodução )

Uma mulher acusada de participar de dois assaltos em joalherias no Distrito Federal foi presa, na manhã desta quinta-feira (8/7), pela equipe da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri). De acordo com a Polícia Civil do DF (PCDF), ela e um outro parceiro — que se encontra foragido — são responsáveis pelos crimes que ocorreram nos Shoppings Liberty Mall, na Asa Norte, e DF Plaza, em Águas Claras, nos dias 21 e 28 de outubro de 2020, respectivamente.

No assalto do DF Plaza, um homem que passava pela joalheria no momento do roubo acabou sendo baleado durante a fuga dos suspeitos. Imagens das câmaras de segurança dos shopping possibilitaram a identificação dos envolvidos.

Segundo investigações da PCDF, nos dois casos, a mulher se passava por cliente para facilitar o trabalho dos criminosos. “Ela pedia para ver as joias e, em seguida, os criminosos anunciavam o assalto. Já conseguimos prender um deles preventivamente”, destacou o chefe da Divisão de Repressão a Roubos e Furtos (DRRF/Corpatri), delegado Luís Fernando Cocito.

A acusada, de 19 anos, foi localizada e presa na casa de um parente, em um condomínio na região de Sobradinho. O outro envolvido segue foragido.