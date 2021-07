Polícia Civil divulga imagem de acusado de roubo a joalherias no DF

CB Correio Braziliense

A Polícia Civil do Distrito Federal divulgou imagens de Maurício Junio Mariano dos Santos, vulgo Mau Mau, 20 anos, acusado de participar de dois assaltos em joalherias no DF. Os crimes ocorreram nos shoppings Liberty Mall, na Asa Norte, e DF Plaza, em Águas Claras, em 21 e 28 de outubro de 2020, respectivamente. No último, um homem que passava no local no momento do roubo acabou baleado.

O suspeito se encontra foragido e tem dois mandados de prisão preventiva em aberto. Qualquer informação sobre o paradeiro dele pode ser passada anonimamente pelos canais de denúncia on-line da Polícia Civil ou pelo disque-denúncia 197 da PCDF.

Na manhã desta quinta-feira (8/7), uma jovem, 19 anos, foi presa pela Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri) por participação nos dois assaltos. Ela e Maurício entravam nos shoppings como um casal. Ao chegar na loja, a acusada pedia para ver as joias e, quando a lojista trazia, o assalto era anunciado.

Toda a movimentação do casal foi gravada pelas câmeras de segurança dos shoppings, sendo registrado o momento em que os dois saem apressadamente do local de mãos dadas no interior do Shopping Liberty Mall.

No DF Plaza, as imagens mostram o momento em que o casal sai correndo enquanto é perseguido por um seguranças. Também é possível ver o momento em que um cliente foi baleado.