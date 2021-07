CB Correio Braziliense

No carro, a polícia encontrou mais de 100 gramas de cocaína - (crédito: PCDF)

Policiais militares do Batalhão de Trânsito Rodoviário (BPRv) prenderam dois homens, na tarde de quarta-feira (7/7), que estavam levando drogas do Paraguai para Alto Paraíso. Os suspeitos foram parados em um bloqueio policial na região de Planaltina.

De acordo com informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), os dois ocupantes de um veículo Renault Fluence demonstraram nervosismo ao verem os policiais. Durante a abordagem, foram encontradas duas porções de cocaína no bolso do motorista e aproximadamente 150g de cocaína do tipo escama de peixe com o passageiro.



Ao ser questionado, o passageiro confessou que vinha do Paraguai com a droga e que estava a caminho de Alto Paraíso de Goiás. O homem informou ainda que comprou o entorpecente por R$ 1,5 mil e iria vendê-lo por R$ 15 mil.

Os dois foram levados para a 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina). O motorista vai responder pelo crime de porte de entorpecentes e o passageiro foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes.