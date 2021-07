Professores da rede pública comemoram a imunização contra a covid-19

CM Cibele Moreira

As professoras Melca Lima e Leidiane dos Santos comemoram a vacinação contra a covid-19 - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A. Press)

No estacionamento 13 do Parque da Cidade, profissionais da rede pública de ensino do Distrito Federal comemoram a vacinação contra a covid-19. Apesar da fila que se formava, os educadores não precisavam esperar muito tempo para receber a dose única da Janssen. Ao todo, sete pontos foram destinados para atender esse público alvo, sendo que quatro deles são por drive-thru.

Para as professoras Melca Lima, 36 anos, Leidiane dos Santos, 31, e Keila Maria Silva, 40, este momento representa um alívio de meses de muita apreensão. "É a esperança de que tudo vai melhorar, sabemos que não será como antes, mas esperamos que a gente tenha condições de vida melhores", ressaltou Melca. As três trabalham na Escola Classe 28 do Gama.

Sobre o retorno presencial, as docentes contam que estão ansiosas. "Estamos animadas para o retorno, mas também com medo. Muitos professores tomaram a vacina que precisa de duas doses e não estão com a imunização completa. Ainda tem os estudantes que não foram vacinados. Vamos ver como vai ser", afirmou Melca Lima. "A aula presencial é bem melhor que o ensino remoto. É difícil alcançar todos os alunos. E o nosso trabalho triplicou também", relatou Keila Maria.

A expectativa da Secretaria de Educação é terminar a vacinação deste público até o próximo domingo (11/7). A previsão para o retorno das aulas presenciais na rede pública, em modelo híbrido, é para 2 de agosto. A categoria começou a ser imunizada em 26 de junho.

Nesta quinta-feira (8/7), também foi iniciada a vacinação para os catadores de materiais recicláveis que atuam no Distrito Federal. Ao todo, cerca 1,4 mil trabalhadores dessa categoria serão imunizados com a dose única da Janssen. A imunização desse grupo será feita até amanhã (9/7), na Cidade do Automóvel.

De acordo com o Serviço de Limpeza Urbana, 1.103 catadores e outros 372 trabalhadores que atuam em galpões de triagem e coleta seletiva serão vacinados. Nesta quinta-feira (8/7), há a expectativa de vacinar 580 catadores.