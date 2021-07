SS Samara Schwingel

O Governo do Distrito Federal alterou novamente, nesta quinta-feira (8/7), as regras para a aplicação da segunda dose das vacinas contra a covid-19. O GDF continuará aplicando em brasilienses que receberam a primeira dose em outros estados, porém, não será mais necessário procurar a Ouvidoria do governo e se justificar.

Segundo informado pelo secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, em coletiva no Palácio do Buriti, a partir de agora, basta apresentar comprovante de residência no ponto de vacinação. “Aquela pessoa que tomou a primeira dose em outro estado precisa ligar na ouvidoria? Não”, reforçou.

Ele destacou, porém, que, para receber a segunda dose, é preciso fazer parte do público-alvo da campanha de vacinação adotado pelo governo da capital federal. “Tem que estar no grupo que esta vacinando no DF”.

Também nesta quinta-feira, o GDF anunciou a ampliação da vacinação contra a covid-19 para pessoas com 41 anos ou mais. O DF espera receber mais doses de vacinas entre esta quinta (8/7) e sexta-feira (9/7). O agendamento será reaberto no sábado (10/7), às 10h.